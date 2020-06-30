Динамо начало подготовку к матчу с Шахтером

Следующий матч киевское «Динамо» проведет в ближайшую субботу. В этот день на «Олимпийском» состоится «украинское класико» — «Динамо» против «Шахтера».

«Бело-синие» приступили к подготовке к предстоящей встрече с «горняками». Во вторник команда провела утреннюю тренировку на базе в Конча-Заспе.

В последующие дни «бело-синие» будут проводить вечерние тренировки, а в пятницу, накануне игры, команде предстоит традиционный «заезд» на базу.

Матч «Динамо» — «Шахтер» состоится в субботу, 4 июля, в 19:30.

В нынешнем сезоне «Динамо» и «Шахтер» встречались уже пять раз. В Суперкубке и Кубке Украины победы одержало «Динамо», а все три матча чемпионата были за «Шахтером». «Оранжево-черные» уже оформили чемпионское звание. Тем временем динамовцы удерживают вторую строчку в турнирной таблице, опережая «Зарю» на два очка, а «Десну» — на три.