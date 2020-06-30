Пирло вернется в Ювентус и станет тренером

Экс-игрок «Ювентуса» Андреа Пирло вскоре вернется в туринский клуб.
Как сообщает итальянская пресса, известный футболист возглавит юношескую команду туринского клуба U-23.
Напомним, что недавно Пирло получил тренерскую лицензию категории PRO. Свою тренерскую карьеру Пирло начнет в следующем сезоне с «Ювентусом».
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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