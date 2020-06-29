ОФИЦИАЛЬНО. 42-летний Буффон продлил контракт с Ювентусом

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном, который продолжит выступать за туринскую команду.
Контракт 42-летнего игрока теперь рассчитан до середины 2021 года.
Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, а затем перебрался в ПСЖ, однако вскоре вернулся в Турин.
Новый контракт до лета 2021 года получил и 35-летний защитник Джорджо Кьеллини.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ | Una fantastica notizia: @gianluigibuffon & Giorgio @chiellini hanno rinnovato per un altro anno con la Juventus! ✍️❤️⚪⚫https://t.co/gxubRWKqaV pic.twitter.com/EgV25GfLrj— JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2020
Источник — ФК Ювентус
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