ОФИЦИАЛЬНО. 42-летний Буффон продлил контракт с Ювентусом

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном, который продолжит выступать за туринскую команду.

Контракт 42-летнего игрока теперь рассчитан до середины 2021 года.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, а затем перебрался в ПСЖ, однако вскоре вернулся в Турин.

Новый контракт до лета 2021 года получил и 35-летний защитник Джорджо Кьеллини.