ОФИЦИАЛЬНО. 42-летний Буффон продлил контракт с Ювентусом

Вместе с ним новый контракт получил Кьеллини

  • 29.06.2020 18:05
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. 42-летний Буффон продлил контракт с Ювентусом
© juventus.com

«Ювентус» официально сообщил о продлении контракта с легендарным вратарем Джанлуиджи Буффоном, который продолжит выступать за туринскую команду.

Контракт 42-летнего игрока теперь рассчитан до середины 2021 года.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, а затем перебрался в ПСЖ, однако вскоре вернулся в Турин.

Новый контракт до лета 2021 года получил и 35-летний защитник Джорджо Кьеллини.

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Источник — ФК Ювентус

(4 голоса)

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Комментарии
    Николай Власов
      Николай Власов, 29.06.2020 18:36
    +4
    Удачи Джан луиджо Буфон ты легенда
    Ссылка
    Николай Власов
      Николай Власов, 29.06.2020 18:36
    +4
    Удачи Джан луиджо Буфон ты легенда
    Ссылка
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