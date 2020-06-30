Руслан КОСТЫШИН: «Новость о переходе Громова в Колос — фейк»

Но наставник «Колоса» был бы рад видеть этого футболиста в своей команде

  • 30.06.2020 10:14
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Руслан КОСТЫШИН: «Новость о переходе Громова в Колос — фейк»
© ФК Колос Ковалевка. Руслан Костышин

Ранее появилась информация, что полузащитник «Зари» Артем Громов может перейти в «Колос». Мнением о ситуации поделился главный тренер «Колоса» Руслан Костышин.

 - Когда увидел новость, что «Колос» интересуется Громовым, сам удивился.

- Этот футболист вас не интересует?
- Такой игрок «Колосу» точно не помешал бы. Он хороший футболист, но мы ему ничего не предлагали и его кандидатуру не рассматривали. Если бы Громов перешел в нашу команду, то я был бы доволен, но мы даже не вступали с ним в переговоры.

- Возможно, в дальнейшем переговоры начнутся?
- Нет. Пока нет...

- Итак появившаяся новость — ложная...
- Можно сказать, что новость о переходе Громова в «Колос» — это фейк. Однако Артем — сильный футболист, и я хотел бы, чтобы он был в нашей команде.

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Источник — Footboom

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