Громов может сменить Зарю на Колос

30-летний полузащитник луганской «Зари» Артем Громов покинет клуб. Игрок хотел получить долгосрочный контракт в «Заре», но клуб ему отказал.

Сейчас Громов выбирает клуб, в котором продолжит свою карьеру. Вероятнее всего, это будет «Колос», где ему предлагают достаточно высокую зарплату.

В текущем сезоне Громов провел за «Зарю» 23 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €550 тысяч.