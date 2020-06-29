Громов может сменить Зарю на Колос

Украинский полузащитник покинет луганский клуб

  • 29.06.2020 21:32
  • 2407 просмотров
  • 5 комментариев
Громов может сменить Зарю на Колос
© ФК Заря Луганск. Артем Громов

30-летний полузащитник луганской «Зари» Артем Громов покинет клуб. Игрок хотел получить долгосрочный контракт в «Заре», но клуб ему отказал.

Сейчас Громов выбирает клуб, в котором продолжит свою карьеру. Вероятнее всего, это будет «Колос», где ему предлагают достаточно высокую зарплату.

В текущем сезоне Громов провел за «Зарю» 23 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €550 тысяч.

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Источник — Чемпион

(9 голосов)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 29.06.2020 23:42
    0
    khatskevich_bog, 29.06.2020 21:46
    на его месте я бы выбрал Карпаты, сильный солидный клуб, который в следующем сезоне докажет всем
    в Карпата середній вік - 21 рік... їм старий пе.дун не потрібен!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 29.06.2020 23:41
    0
    провів за «Зорю» 23 матчі у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі - мабуть кращі роки вже позаду...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 23:21
    0
    Ну если Заря попадёт в ЛЧ то Громов им не нужен!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.06.2020 21:54
    0
    khatskevich_bog, 29.06.2020 21:46
    на его месте я бы выбрал Карпаты, сильный солидный клуб, который в следующем сезоне докажет всем
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 29.06.2020 21:46
    0
    на его месте я бы выбрал Карпаты, сильный солидный клуб, который в следующем сезоне докажет всем
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 29.06.2020 23:42
    0
    khatskevich_bog, 29.06.2020 21:46
    на его месте я бы выбрал Карпаты, сильный солидный клуб, который в следующем сезоне докажет всем
    в Карпата середній вік - 21 рік... їм старий пе.дун не потрібен!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 29.06.2020 23:41
    0
    провів за «Зорю» 23 матчі у всіх турнірах, де забив 4 м'ячі - мабуть кращі роки вже позаду...
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 29.06.2020 23:21
    0
    Ну если Заря попадёт в ЛЧ то Громов им не нужен!
    Ссылка
    PFCLviv
    online
      PFCLviv, 29.06.2020 21:54
    0
    khatskevich_bog, 29.06.2020 21:46
    на его месте я бы выбрал Карпаты, сильный солидный клуб, который в следующем сезоне докажет всем
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 29.06.2020 21:46
    0
    на его месте я бы выбрал Карпаты, сильный солидный клуб, который в следующем сезоне докажет всем
    Ссылка
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