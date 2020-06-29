Громов может сменить Зарю на Колос

30-летний полузащитник луганской «Зари» Артем Громов покинет клуб. Игрок хотел получить долгосрочный контракт в «Заре», но клуб ему отказал.
Сейчас Громов выбирает клуб, в котором продолжит свою карьеру. Вероятнее всего, это будет «Колос», где ему предлагают достаточно высокую зарплату.
В текущем сезоне Громов провел за «Зарю» 23 матча во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €550 тысяч.
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Источник — Чемпион
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