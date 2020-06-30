Экс-тренер Динамо: «Цыганков может играть в ведущих чемпионатах Европы»

Испанский тренер Эдуардо Докампо, работавший в тренерском штабе киевского «Динамо» в качестве одного из ассистентов Александра Хацкевича, поделился мнением о 22-летнем украинском вингере Викторе Цыганкове.

— Как оцените перспективы Виктора Цыганкова?

— Он талантливый и перспективный игрок. Может играть в ведущих чемпионатах Европы. У него уже есть не только потенциал, но появился и класс. Сейчас у Цыганкова такой возраст, что он уже может рассчитывать на переезд в более сильный чемпионат.

— Мог бы Цыганков быть успешным на уровне испанской Ла Лиги?

— Да. Есть целый ряд команд, которым бы он подошел по стилю. Причем эти клубы из верхней части турнирной таблицы.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 35 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач.