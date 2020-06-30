Экс-тренер Динамо: «Цыганков может играть в ведущих чемпионатах Европы»

У футболиста «Динамо» уже есть не только потенциал, но и класс, считает Эдуардо Докампо

  • 30.06.2020 09:56
  • 628 просмотров
  • 0 комментариев
Экс-тренер Динамо: «Цыганков может играть в ведущих чемпионатах Европы»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Испанский тренер Эдуардо Докампо, работавший в тренерском штабе киевского «Динамо» в качестве одного из ассистентов Александра Хацкевича, поделился мнением о 22-летнем украинском вингере Викторе Цыганкове.

— Как оцените перспективы Виктора Цыганкова?
— Он талантливый и перспективный игрок. Может играть в ведущих чемпионатах Европы. У него уже есть не только потенциал, но появился и класс. Сейчас у Цыганкова такой возраст, что он уже может рассчитывать на переезд в более сильный чемпионат.

— Мог бы Цыганков быть успешным на уровне испанской Ла Лиги?
— Да. Есть целый ряд команд, которым бы он подошел по стилю. Причем эти клубы из верхней части турнирной таблицы.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 35 матчей во всех турнирах, где забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Газета по-украински

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности