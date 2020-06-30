Дарья БЛАШКО: «Прошлый сезон дал мне огромную пищу для размышления»

Украинская биатлонистка ведет работу над ошибками

  • 30.06.2020 09:59
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Дарья БЛАШКО: «Прошлый сезон дал мне огромную пищу для размышления»
© Украинский биатлон. Дарья Блашко

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко рассказала о подготовке к следующему сезону.

«Мы всегда работаем с акцентом на зиму, просто есть нюансы, которые в последние годы не позволяли показать определенный результат, хотя до этого вроде все складывалось неплохо. Это больше связано не с подготовкой, а уже с ошибками в самом сезоне, плюс где-то на вкатке промахнулись.

Прошлый сезон дал мне огромную пищу для размышления, я его очень сильно проанализировала и сама, и вместе с Владимиром Анатольевичем. Мы пришли к списку определенных ошибок, которые все равно так или иначе переплетаются, скатываются в один ком, и в итоге приводит к таким вещам, которые произошли в сезоне», - сказала Блашко.

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Источник — XSport

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