Дарья БЛАШКО: «Прошлый сезон дал мне огромную пищу для размышления»

Биатлонистка сборной Украины Дарья Блашко рассказала о подготовке к следующему сезону.
«Мы всегда работаем с акцентом на зиму, просто есть нюансы, которые в последние годы не позволяли показать определенный результат, хотя до этого вроде все складывалось неплохо. Это больше связано не с подготовкой, а уже с ошибками в самом сезоне, плюс где-то на вкатке промахнулись.
Прошлый сезон дал мне огромную пищу для размышления, я его очень сильно проанализировала и сама, и вместе с Владимиром Анатольевичем. Мы пришли к списку определенных ошибок, которые все равно так или иначе переплетаются, скатываются в один ком, и в итоге приводит к таким вещам, которые произошли в сезоне», - сказала Блашко.
Читайте также: Скандал в Болгарии. Биатлонист побил горшки с федерацией и завершил карьеру
Источник — XSport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.