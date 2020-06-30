Олег САЛЕНКО: «Некоторым игрокам Динамо урезал бы зарплату вдвое»

В киевской команде практически нет футболистов, которые «носят рояль», считает специалист

  • 30.06.2020 09:50
  • 1109 просмотров
  • 3 комментария
Олег САЛЕНКО: «Некоторым игрокам Динамо урезал бы зарплату вдвое»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко недоволен выступлениями киевской команды в текущем чемпионате Украины.

- Нужно учитывать, что следующая игра у «бело-синих» против «Шахтера». И хотя «горняки» уже завоевали чемпионское звание, на дерби их не нужно лишний раз настраивать. А учитывая нынешние результаты «Динамо», можно предположить, что они могут и потерять второе место после 29-го тура...

- Кто виноват и что делать?
- Складывается впечатление, что некоторые игроки выходят на поле, чтобы просто побегать. Я не руководитель столичной команды, но, будь моя воля, то всем игрокам, которые не выполняют свои функции на поле, урезал бы зарплату вдвое. Нужно встряхнуть команду, а то получается, что футболисты не понимают, в каком клубе они находятся.

Да, в коллективе есть игроки, которые «носят рояль», а есть те, кто на нем играет. Так вот в «Динамо» сейчас практически не видно исполнителей, которые носят инструмент. Когда я был игроком этой команды, а затем и во времена Валерия Лобановского, такого никто не мог даже предположить. Если мастерства не хватает, нужно отдаваться, а этого по нынешним динамовцам я сказать не могу.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Brian
    online
      Brian, 30.06.2020 10:31
    0
    Некоторые вообще не наиграли за зарплату, и тем не менее их даже выпускают в основном составе. Такой вот уровень нынешнего Динамо.....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 10:13
    0
    Да в принципе можно и вообще без з/п, только мастерство вряд ли прибавится от этого
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 10:08
    0
    Зараз динамо міцний середняк. Гра відсутня, барони футболісти не грають а відпочивають. Половині команди потрібно вказати на двері, поставити розумного тренера. А Динамо керує людина, яка розкидає великі гроші на цих пацанів, віддачі ніякої. Результат на лице. Президента чорних не видно і не чути, а команда в пять разів сильніша за синіх. А ці брати так само запорять команду, як зараз довели Карпати.
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 30.06.2020 10:31
    0
    Некоторые вообще не наиграли за зарплату, и тем не менее их даже выпускают в основном составе. Такой вот уровень нынешнего Динамо.....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 10:13
    0
    Да в принципе можно и вообще без з/п, только мастерство вряд ли прибавится от этого
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 10:08
    0
    Зараз динамо міцний середняк. Гра відсутня, барони футболісти не грають а відпочивають. Половині команди потрібно вказати на двері, поставити розумного тренера. А Динамо керує людина, яка розкидає великі гроші на цих пацанів, віддачі ніякої. Результат на лице. Президента чорних не видно і не чути, а команда в пять разів сильніша за синіх. А ці брати так само запорять команду, як зараз довели Карпати.
    Ссылка
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