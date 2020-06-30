Олег САЛЕНКО: «Некоторым игрокам Динамо урезал бы зарплату вдвое»

Бывший нападающий «Динамо» Олег Саленко недоволен выступлениями киевской команды в текущем чемпионате Украины.

- Нужно учитывать, что следующая игра у «бело-синих» против «Шахтера». И хотя «горняки» уже завоевали чемпионское звание, на дерби их не нужно лишний раз настраивать. А учитывая нынешние результаты «Динамо», можно предположить, что они могут и потерять второе место после 29-го тура...

- Кто виноват и что делать?

- Складывается впечатление, что некоторые игроки выходят на поле, чтобы просто побегать. Я не руководитель столичной команды, но, будь моя воля, то всем игрокам, которые не выполняют свои функции на поле, урезал бы зарплату вдвое. Нужно встряхнуть команду, а то получается, что футболисты не понимают, в каком клубе они находятся.

Да, в коллективе есть игроки, которые «носят рояль», а есть те, кто на нем играет. Так вот в «Динамо» сейчас практически не видно исполнителей, которые носят инструмент. Когда я был игроком этой команды, а затем и во времена Валерия Лобановского, такого никто не мог даже предположить. Если мастерства не хватает, нужно отдаваться, а этого по нынешним динамовцам я сказать не могу.