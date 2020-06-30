Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Многие нынешние игроки не соответствуют амбициям Динамо»

Бывший футболист «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о борьбе за призовые места в УПЛ.

— Матчи 28-го тура многое поменяли в борьбе за призовые места?

— Если смотреть на турнирную таблицу, то все остались на своих позициях. Правда, очковое преимущество «Динамо» перед конкурентами уменьшилось, соответственно, интрига в борьбе за второе и третье места усилилась.

Уже нужно смотреть на следующий тур, в котором «Динамо» сыграет с «Шахтером». Уверен, что, несмотря на чемпионство, «горняки» сделают все, чтобы показать свое превосходство над принципиальным соперником. «Заря» и «Десна» не играют лобовой матч, поэтому могут взять максимум… Думаю, соперничество «Динамо», «Зари» и «Десны» будет сохраняться до последнего тура.

— Киевляне удержались на второй строчке. Они пока главные претенденты на место в Лиге чемпионов?

— Они — главные претенденты, потому что это гранд, имя. Но, к сожалению, многие нынешние игроки, не в обиду им, не соответствуют амбициям такого клуба как «Динамо». Киевлянам, как мне кажется, не хватает стабильности в игре, может, целостности. Но, почему так, лучше всего знают непосредственно в коллективе.