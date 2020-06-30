Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Многие нынешние игроки не соответствуют амбициям Динамо»

Но киевский клуб продолжает оставаться фаворитом в борьбе за второе место в УПЛ

  • 30.06.2020 09:33
  • 1727 просмотров
  • 4 комментария
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Многие нынешние игроки не соответствуют амбициям Динамо»
© УАФ. Артем Федецкий

Бывший футболист «Карпат» и сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о борьбе за призовые места в УПЛ.

— Матчи 28-го тура многое поменяли в борьбе за призовые места?
— Если смотреть на турнирную таблицу, то все остались на своих позициях. Правда, очковое преимущество «Динамо» перед конкурентами уменьшилось, соответственно, интрига в борьбе за второе и третье места усилилась.

Уже нужно смотреть на следующий тур, в котором «Динамо» сыграет с «Шахтером». Уверен, что, несмотря на чемпионство, «горняки» сделают все, чтобы показать свое превосходство над принципиальным соперником. «Заря» и «Десна» не играют лобовой матч, поэтому могут взять максимум… Думаю, соперничество «Динамо», «Зари» и «Десны» будет сохраняться до последнего тура.         

— Киевляне удержались на второй строчке. Они пока главные претенденты на место в Лиге чемпионов?
— Они — главные претенденты, потому что это гранд, имя. Но, к сожалению, многие нынешние игроки, не в обиду им, не соответствуют амбициям такого клуба как «Динамо». Киевлянам, как мне кажется, не хватает стабильности в игре, может, целостности. Но, почему так, лучше всего знают непосредственно в коллективе.

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Источник — zbirna.com

(12 голосов)

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Комментарии
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 30.06.2020 10:32
    -1
    Кендзьора, Соль, Русин, Шепєлєв, Піварич, Кадірі, та й напевно Бойко, Караваєв, Андрієвський, Шапаренко...
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    dd dent
    online
      dd dent, 30.06.2020 10:28
    -2
    Сам-то топарь еще тот отозвался, карпатский
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    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 09:56
    0
    Вот зачем это бла бла бла! Если говоришь такое, то называй конкретно фамилии!!!!
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 09:48
    +1
    Та хана цьому Динамо. Дно, не команда а посміховисько. Вже Десна катає.
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.06.2020 09:48
    +1
    Та хана цьому Динамо. Дно, не команда а посміховисько. Вже Десна катає.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 30.06.2020 09:56
    0
    Вот зачем это бла бла бла! Если говоришь такое, то называй конкретно фамилии!!!!
    Ссылка
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