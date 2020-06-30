Хетафе – Реал Сосьедад – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу «Хетафе» на своем поле нанес поражение «Реалу Сосьедад» (2:1).
Лучшие моменты матча Хетафе - Реал Сосьедад
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Хайме Мата (Хетафе).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Аднан Янузай (Реал Сосьедад).
|20'
|ГОЛ ! С пенальти забил Хайме Мата (Хетафе).
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Источник — MEGOGO
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