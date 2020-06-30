Хетафе нанес поражение Реалу Сосьедад и вошел в топ-5 Ла Лиги

В чемпионате Испании 29 июня состоялся заключительный матч 32-го тура Ла Лиги.
«Хетафе» нанес поражение «Реалу Сосьедад» (2:1) и вошел в топ-5 Ла Лиги. Команда имеет шансы побороться с «Севильей» за место в Лиге чемпионов, куда попадут 4 лучших команды сезона. А вот «Реал Сосьедад» потерпел 4-е поражение подряд.
Хайме Мата сделал дубль у хозяев поля, у гостей отличился Аднан Янузай.
Верхушка Ла Лиги: «Реал» Мадрид (71), «Барселона» (69), «Атлетико» (58), «Севилья» (54), «Хетафе» (52), «Вильярреал» (51), «Реал Сосьедад» (47), «Валенсия» (46).
Ла Лига. 32-й тур
«Хетафе» – «Реал Сосьедад» – 2:1
Голы: Хайме Мата, 20 (пен), 83 – Аднан Янузай, 55.
«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Этебо, 69), Суарес, Оливера, Чема, Кукурелья (Хасон, 82), Максимович, Арамбарри, Мата (Тимор, 90), Дуро (Хорхе Молина, 68).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо (Джуара, 89), Ле Норман, Пачеко (Субименди, 78), Мерино, Субельдия, Янузай (Виллиан Жозе, 78), Оярсабаль, Исак (Порту, 67).
Предупреждения: Оливера, 11. Дуро, 13. Чема, 43. Исак, 66. Суарес, 68. Оярсабаль, 73. Этебо, 79. Мата, 87. Мерино, 88.
Судья: Кордеро Вега.
Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».
Турнирная таблица Ла Лиги
Источник — Sport.ua
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