Украина футбольная. Металлист 1925 возглавил таблицу Первой лиги

Вашему вниманию анонс очередного выпуска программы «Украина футбольная», который выйдет сегодня, 30 июня, в 19:20 на телеканале xSport. Анонсируется разбор матчей 21-го тура Первой лиги и не только. Гость – известный тренер Анатолий Бузник.

В выпуске:

- «Рух» спасся от поражения во втором тайме, «Ингулец» набирает одно очко в меньшинстве;

- «Агробизнес» одерживает уверенную победу, «Металлист 1925» поднимается на первое место;

- Топ-3 события сыгранных матчей 20 тура.