Александр ЗУБКОВ: «Хочу поиграть в каждом из топ-чемпионатов»

Вингер «Ференцвароша» Александр Зубков недавно стал полноценным игроком команды Сергея Реброва. Украинский легионер рассказал, насколько сложно давалось решение перейти в венгерский клуб на полноценной основе.
«Решение далось не сильно тяжело. Для меня важно играть и получать доверие Сергея Реброва. Три раза велись переговоры, и проходили достаточно тяжело, но я рад, что все так получилось. Спасибо Шахтеру!
Слухи о Серии А? Я общался со своим агентом. Слухи были, но они ничем не подкреплены. Узнавали, и на этом все.
Для меня самое главное - отдаваться на поле, а там будет видно. Не хочу загадывать, но хотелось бы в каждом из топ-чемпионатов поиграть», - признался Зубков.
Источник — Футбол 1/2/3
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