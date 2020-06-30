Александр ЗУБКОВ: «Хочу поиграть в каждом из топ-чемпионатов»

Вингер «Ференцвароша» Александр Зубков недавно стал полноценным игроком команды Сергея Реброва. Украинский легионер рассказал, насколько сложно давалось решение перейти в венгерский клуб на полноценной основе.

«Решение далось не сильно тяжело. Для меня важно играть и получать доверие Сергея Реброва. Три раза велись переговоры, и проходили достаточно тяжело, но я рад, что все так получилось. Спасибо Шахтеру!

Слухи о Серии А? Я общался со своим агентом. Слухи были, но они ничем не подкреплены. Узнавали, и на этом все.

Для меня самое главное - отдаваться на поле, а там будет видно. Не хочу загадывать, но хотелось бы в каждом из топ-чемпионатов поиграть», - признался Зубков.