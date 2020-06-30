Александр ЗУБКОВ: «Хочу поиграть в каждом из топ-чемпионатов»

Украинский игрок «Ференцвароша» поделился амбициозными планами

  • 30.06.2020 07:17
  • 289 просмотров
  • 0 комментариев
Александр ЗУБКОВ: «Хочу поиграть в каждом из топ-чемпионатов»
© Fradi.hu. Александр Зубков

Вингер «Ференцвароша» Александр Зубков недавно стал полноценным игроком команды Сергея Реброва. Украинский легионер рассказал, насколько сложно давалось решение перейти в венгерский клуб на полноценной основе.

«Решение далось не сильно тяжело. Для меня важно играть и получать доверие Сергея Реброва. Три раза велись переговоры, и проходили достаточно тяжело, но я рад, что все так получилось. Спасибо Шахтеру!

Слухи о Серии А? Я общался со своим агентом. Слухи были, но они ничем не подкреплены. Узнавали, и на этом все.

Для меня самое главное - отдаваться на поле, а там будет видно. Не хочу загадывать, но хотелось бы в каждом из топ-чемпионатов поиграть», - признался Зубков.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности