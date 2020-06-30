Бундеслига. Стало известно, с кем и когда Вердер сыграет переходные матчи

«Арминия» и «Штутгарт» повышаются в классе, войдя в топ-2 Второй Бундеслиги

  • 30.06.2020 05:37
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Бундеслига. Стало известно, с кем и когда Вердер сыграет переходные матчи
© ФК Вердер

В чемпионате Германии определились команды-участники переходных матчей за путевку в Бундеслигу следующего сезона.

«Вердер», который занял 16-е место, сыграет переходные матчи с «Хайденхаймом», который стал 3-м во Второй Бундеслиге. Эти поединки состоятся 2 и 6 июля.

В следующем сезоне Бундеслиги точно сыграют «Арминия» и «Штутгарт», которые заняли 1-е и 2-е место во втором дивизионе. А вот «Гамбург» остался лишь 4-м, не воспользовавшись своим шансом в последнем матче турнира.

Итоговая турнирная таблица Второй Бундеслиги 2019/20

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Николай Степанюк, Sport.ua

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