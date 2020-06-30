Кристал Пэлас – Бернли – 0:1. Бен Ми стал героем. Видео гола и обзор матча

В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» в гостях переиграл «Кристал Пэлас».
Классный удар головой от Бена Ми привел к единственному голу в поединке.
Смотрите видео голов и обзор матча «Кристал Пэлас» – «Бернли» – 0:1.
Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Бёрнли
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Ми (Бёрнли).
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Источник — YouTube
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