Бернли с минимальным счетом обыграл Кристал Пэлас

В поединке 32-го тура чемпионата Англии по футболу «Бернли» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0. Единственный гол забил 30-летний английский защитник Бен Ми на 62-й минуте встречи.
«Кристал Пэлас» — «Бернли» — 0:1
Гол: Ми, 62
«Кристал Пэлас»: Гуаита, ван Анхолт, Кэйхилл, Дэнн, Уорд, Куяте (Маккарти, 46), Таунсенд (Майер, 77), Макартур, Миливоевич, Заа, Айю.
«Бернли»: Поуп, Тэйлор, Бардсли, Тарковски, Питерс, Браунхилл, Корк (Лонг, 70), Макнил, Вествуд, Ми, Выдра.
Предупреждения: Тарковски (58), Маккарти (61).
Источник — Sport.ua
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