Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик Live назвал лучшего центрального защитника киевского «Динамо»:
«Пара центральных защитников – Попов и Шабанов. Я хочу вам сказать, что Шабанов – сильнейший среди центральных защитников «Динамо» на текущий момент.
Он уже вышел на тот уровень, на котором чувствует себя комфортно. Да, он может где-то привозить или что-то придумывать. Но он сильнейший».
Напомним, что Артем Шабанов и Владимир Шепелев с «Шахтером» не сыграют из-за перебора желтых карточек.
Источник — Циганик LIVE
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