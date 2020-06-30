Игорь ЦЫГАНЫК: «Шабанов – сильнейший центральный защитник Динамо»

Футбольный журналист оценил ситуацию в защитных редутах столичного клуба

  • 30.06.2020 03:16
  • 304 просмотра
  • 1 комментарий
Игорь ЦЫГАНЫК: «Шабанов – сильнейший центральный защитник Динамо»
© ФК Динамо Киев. Артем Шабанов

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик Live назвал лучшего центрального защитника киевского «Динамо»:

«Пара центральных защитников – Попов и Шабанов. Я хочу вам сказать, что Шабанов – сильнейший среди центральных защитников «Динамо» на текущий момент.

Он уже вышел на тот уровень, на котором чувствует себя комфортно. Да, он может где-то привозить или что-то придумывать. Но он сильнейший».

Напомним, что Артем Шабанов и Владимир Шепелев с «Шахтером» не сыграют из-за перебора желтых карточек.

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Источник — Циганик LIVE

(4 голоса)

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Комментарии
    lizerginnn
      lizerginnn, 30.06.2020 03:56
    0
    я гадав свiту...
    Ссылка
    lizerginnn
      lizerginnn, 30.06.2020 03:56
    0
    я гадав свiту...
    Ссылка
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