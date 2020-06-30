Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик Live назвал лучшего центрального защитника киевского «Динамо»:

«Пара центральных защитников – Попов и Шабанов. Я хочу вам сказать, что Шабанов – сильнейший среди центральных защитников «Динамо» на текущий момент.

Он уже вышел на тот уровень, на котором чувствует себя комфортно. Да, он может где-то привозить или что-то придумывать. Но он сильнейший».

Напомним, что Артем Шабанов и Владимир Шепелев с «Шахтером» не сыграют из-за перебора желтых карточек.