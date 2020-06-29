Артем БЕСЕДИН: «Когда я вернусь, я буду готов»

Дисквалифицированный форвард «Динамо» продолжает активно тренироваться

  • 29.06.2020 23:43
  • 406 просмотров
  • 2 комментария
Артем БЕСЕДИН: «Когда я вернусь, я буду готов»
© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

24-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин, отбывающий годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, продолжает активно поддерживать спортивную форму.

«Когда я вернусь, я буду готов», — написал Беседин в Instagram, поделившись фото своей тренировки.

На футбольное поле Артем Беседин сможет вернуться 19-го декабря 2020-го года, а к тренировкам в составе «Динамо» нападающий сможет приступить за два месяца до окончания дисквалификации, то есть, с 19-го октября.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

when i get back i will be ready☑️

Публикация от Artem Besedin ⚽️ (@artembesedin)

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 30.06.2020 00:01
    -1
    А где фото где он ипашит жменями Мельдоний??
    Ссылка
    salem1974
    online
      salem1974, 30.06.2020 00:00
    0
    Я буду готов еще немного поиграть за Динамо!
    Ссылка
    salem1974
    online
      salem1974, 30.06.2020 00:00
    0
    Я буду готов еще немного поиграть за Динамо!
    Ссылка
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