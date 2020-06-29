Артем БЕСЕДИН: «Когда я вернусь, я буду готов»

24-летний украинский нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин, отбывающий годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, продолжает активно поддерживать спортивную форму.

«Когда я вернусь, я буду готов», — написал Беседин в Instagram, поделившись фото своей тренировки.

На футбольное поле Артем Беседин сможет вернуться 19-го декабря 2020-го года, а к тренировкам в составе «Динамо» нападающий сможет приступить за два месяца до окончания дисквалификации, то есть, с 19-го октября.