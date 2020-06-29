ФОТО. Кудряшка Сью. Роналду кардинально сменил имидж

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился необычной фотографией, на которой у него новая и очень необычная прическа.
На фото португалец вместе с Куадрадо, стиль прически которого примерно совпадает с тем, что сделал Роналду.
«Что думаете о моей попытке выглядеть как мой брат?», – поинтересовался Криштиану у своих поклонников в инстаграме.
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Источник — Instagram
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