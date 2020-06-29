ФОТО. Кудряшка Сью. Роналду кардинально сменил имидж

Португальский футболист просит оценить его новый лук

  • 29.06.2020 23:20
  • 717 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Кудряшка Сью. Роналду кардинально сменил имидж
© Twitter. Криштиану Роналду

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился необычной фотографией, на которой у него новая и очень необычная прическа.

На фото португалец вместе с Куадрадо, стиль прически которого примерно совпадает с тем, что сделал Роналду.

«Что думаете о моей попытке выглядеть как мой брат?», – поинтересовался Криштиану у своих поклонников в инстаграме.

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What do you think about my look like my brother Panita ?! 🤔🤪

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Источник — Instagram

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.06.2020 23:38
    +1
    Пидарский причесон
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 29.06.2020 23:32
    0
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.06.2020 23:38
    +1
    Пидарский причесон
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 29.06.2020 23:32
    0
    Ссылка
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