ФОТО. Кудряшка Сью. Роналду кардинально сменил имидж

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился необычной фотографией, на которой у него новая и очень необычная прическа.

На фото португалец вместе с Куадрадо, стиль прически которого примерно совпадает с тем, что сделал Роналду.

«Что думаете о моей попытке выглядеть как мой брат?», – поинтересовался Криштиану у своих поклонников в инстаграме.

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