Валенсия уволила главного тренера

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес отправлен в отставку, об этом сообщает официальный сайт «летучих мышей».

Со вторника командой будет руководить Воро Гонсалес, который занял пост исполняющего обязанности менеджера до конца сезона.

Отметим, что Селадес принял «Валенсию» в сентябре 2019 года. На данный момент «оранжевые» занимают восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, но проиграли 3 из 4 последних матчей.