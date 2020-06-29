Валенсия уволила главного тренера

Альберт Селадес отправлен в отставку

  • 29.06.2020 22:20
  • 766 просмотров
  • 1 комментарий
Валенсия уволила главного тренера
© ФК Валенсия. Альберт Селадес

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес отправлен в отставку, об этом сообщает официальный сайт «летучих мышей».

Со вторника командой будет руководить Воро Гонсалес, который занял пост исполняющего обязанности менеджера до конца сезона.

Отметим, что Селадес принял «Валенсию» в сентябре 2019 года. На данный момент «оранжевые» занимают восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, но проиграли 3 из 4 последних матчей.

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Источник — ФК Валенсия

(6 голосов)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 22:41
    0
    Завидую белой завистью. В нормальных клубах, нормальные президенты так и делают, если тренер не выполняет качественно свои обязанности- пинка под зад
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 29.06.2020 22:41
    0
    Завидую белой завистью. В нормальных клубах, нормальные президенты так и делают, если тренер не выполняет качественно свои обязанности- пинка под зад
    Ссылка
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