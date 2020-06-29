Валенсия уволила главного тренера

Главный тренер «Валенсии» Альберт Селадес отправлен в отставку, об этом сообщает официальный сайт «летучих мышей».
Со вторника командой будет руководить Воро Гонсалес, который занял пост исполняющего обязанности менеджера до конца сезона.
Отметим, что Селадес принял «Валенсию» в сентябре 2019 года. На данный момент «оранжевые» занимают восьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, но проиграли 3 из 4 последних матчей.
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Источник — ФК Валенсия
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