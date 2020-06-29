ВИДЕО. Как Даяна Ястремская готовится в Одессе к возобновлению сезона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во время локдауна в теннисе находится в Одессе и готовится к возобновлению сезона.

Оценить ее текущую форму и узнать о ближайших планах можно из этого видео.

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