СЕВИДОВ: «Михайличенко придется искать, кого ставить на матч с Шахтером»

Специалист поделился ожиданиями от последней части УПЛ

  • 29.06.2020 21:17
  • 3205 просмотров
  • 4 комментария
СЕВИДОВ: «Михайличенко придется искать, кого ставить на матч с Шахтером»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился ожиданиями от оставшейся части чемпионата Украины.

«Сейчас нужно понимать и нужно смириться с тем, что «Шахтер» не имеет себе равных в украинском футболе, и такая ситуация будет продолжаться. Но если «Динамо» останется без Лиги чемпионов, это будет сильный удар и по имиджу, и по психологии для президента клуба и болельщиков и для команды с тренерским штабом. Так что «Динамо» приложит максимум усилий.

Также, как это ни парадоксально, я бы не сбрасывал со счетов «Десну». При рестарте очень большое значение имеет длинная лавка «Десны». У «Зари» сейчас очень короткая лавка, да и у «Динамо» вот в следующем туре пропускают два игрока, и Михайличенко придется искать, кого ставить на матч с «Шахтером».

Думаю, среди этой тройки будет ожесточенная борьба в каждом туре, и тут главное не терять очки там, где они не должны их терять. И тут, на мой взгляд, многое будет зависеть от игры «Шахтера» в последних турах», — считает Севидов.

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Источник — UA-Football

(13 голосов)

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Комментарии
    salem1974
      salem1974, 29.06.2020 23:30
    0
    Больно смотреть не только на "керування" Блонды,но и на селекцию Динамо,но реалии таковы,что соглашусь с Севидовым
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 29.06.2020 23:12
    0
    Special2, 29.06.2020 22:00
    Ты же понимаешь, что ты своим коментом опустил Динамо? 😂😂😂
    По твоему Динамо может занять второе место, только если Ахметов разрешит
    Не, Ахметов не разрешит никому кроме динамы занять второе место
    Ссылка
    Special2
    online
      Special2, 29.06.2020 22:00
    0
    DK1961, 29.06.2020 21:22
    Короче лохметке выберет второго призера
    Ты же понимаешь, что ты своим коментом опустил Динамо? 😂😂😂
    По твоему Динамо может занять второе место, только если Ахметов разрешит
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 29.06.2020 21:22
    0
    Короче лохметке выберет второго призера
    Ссылка
    salem1974
      salem1974, 29.06.2020 23:30
    0
    Больно смотреть не только на "керування" Блонды,но и на селекцию Динамо,но реалии таковы,что соглашусь с Севидовым
    Ссылка
    Олег Кулініч
      Олег Кулініч, 29.06.2020 23:12
    0
    Special2, 29.06.2020 22:00
    Ты же понимаешь, что ты своим коментом опустил Динамо? 😂😂😂
    По твоему Динамо может занять второе место, только если Ахметов разрешит
    Не, Ахметов не разрешит никому кроме динамы занять второе место
    Ссылка
    Special2
    online
      Special2, 29.06.2020 22:00
    0
    DK1961, 29.06.2020 21:22
    Короче лохметке выберет второго призера
    Ты же понимаешь, что ты своим коментом опустил Динамо? 😂😂😂
    По твоему Динамо может занять второе место, только если Ахметов разрешит
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 29.06.2020 21:22
    0
    Короче лохметке выберет второго призера
    Ссылка
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