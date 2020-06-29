СЕВИДОВ: «Михайличенко придется искать, кого ставить на матч с Шахтером»

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился ожиданиями от оставшейся части чемпионата Украины.
«Сейчас нужно понимать и нужно смириться с тем, что «Шахтер» не имеет себе равных в украинском футболе, и такая ситуация будет продолжаться. Но если «Динамо» останется без Лиги чемпионов, это будет сильный удар и по имиджу, и по психологии для президента клуба и болельщиков и для команды с тренерским штабом. Так что «Динамо» приложит максимум усилий.
Также, как это ни парадоксально, я бы не сбрасывал со счетов «Десну». При рестарте очень большое значение имеет длинная лавка «Десны». У «Зари» сейчас очень короткая лавка, да и у «Динамо» вот в следующем туре пропускают два игрока, и Михайличенко придется искать, кого ставить на матч с «Шахтером».
Думаю, среди этой тройки будет ожесточенная борьба в каждом туре, и тут главное не терять очки там, где они не должны их терять. И тут, на мой взгляд, многое будет зависеть от игры «Шахтера» в последних турах», — считает Севидов.
Источник — UA-Football
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