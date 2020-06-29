Павел ИСЕНКО: «Мама сорвала голос у телевизора»

16-летний вратарь «Ворсклы» Павел Исенко рассказал о своих дальнейших планах после полуфинала Кубка Украины с «Мариуполем», где он отразил три пенальти.

«Мы все герои, я этому особенно не придаю значения. Тренируюсь дальше. Буду пахать.

По приезде в Полтаву меня встречала мама. Она даже голос сорвала у телевизора. Не знала, что меня будут выпускать, была очень рада.

Мой отец сказал мне, что для этого и отдавал меня на футбол. Сам он занимался только аматорским футболом, а я пошел по стопам папы.

Популярность? Я особенно не придаю этому значения. У меня хорошие тренеры, они не дадут мне расслабиться», — сказал Исенко.