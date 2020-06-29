Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Каштру хочет только побеждать»

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился впечатлениями о ничьей «Шахтера» с «Зарей» (0:0) в поединке 28-го тура УПЛ.

«Некоторые тренеры на месте Каштру выставили бы на ничего не значащий поединок одну молодежь, но этот португальский специалист, впервые в карьере ставший чемпионом страны со своей командой, хочет только побеждать. К тому же, «Шахтер» нужно готовить к Лиге Европы. Непросто это будет сделать, ведь «горняки», решив задачу, просто куражатся сейчас на поле. Когда они столкнулись с «Зарей», которая старается контролировать мяч, им стало некомфортно. «Заря» уже побеждала «Шахтер», и «горнякам» нужно научиться быстро находить противоядие в сражении с такими соперниками. Иначе в плей-офф Лиги Европы Шахтеру придется непросто — нет контроля мяча, нет голов, нет победы…», — отметил Грозный.