Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Каштру хочет только побеждать»

Специалист подвел итоги ничьей донецкого «Шахтера» с луганской «Зарей» (0:0)

  • 29.06.2020 20:39
  • 877 просмотров
  • 2 комментария
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Каштру хочет только побеждать»
© kazfootball.kz. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный поделился впечатлениями о ничьей «Шахтера» с «Зарей» (0:0) в поединке 28-го тура УПЛ.

«Некоторые тренеры на месте Каштру выставили бы на ничего не значащий поединок одну молодежь, но этот португальский специалист, впервые в карьере ставший чемпионом страны со своей командой, хочет только побеждать. К тому же, «Шахтер» нужно готовить к Лиге Европы. Непросто это будет сделать, ведь «горняки», решив задачу, просто куражатся сейчас на поле. Когда они столкнулись с «Зарей», которая старается контролировать мяч, им стало некомфортно. «Заря» уже побеждала «Шахтер», и «горнякам» нужно научиться быстро находить противоядие в сражении с такими соперниками. Иначе в плей-офф Лиги Европы Шахтеру придется непросто — нет контроля мяча, нет голов, нет победы…», — отметил Грозный.

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 21:06
    0
    pike1, 29.06.2020 21:02
    Грозный капитан очевидность
    у нас все эксперты кэпы, ничего умного сказать не могут.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 29.06.2020 21:02
    0
    Грозный капитан очевидность
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 21:06
    0
    pike1, 29.06.2020 21:02
    Грозный капитан очевидность
    у нас все эксперты кэпы, ничего умного сказать не могут.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 29.06.2020 21:02
    0
    Грозный капитан очевидность
    Ссылка
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