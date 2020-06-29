Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ворскле очки давным-давно не нужны»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о том, почему «Ворскла» после выхода в финал Кубка Украины не смогла обыграть «Олимпик» (0:0) в чемпионате.
«После выхода в финал Кубка усталость, скорее, эмоциональная. Хорошо, что нельзя было праздновать, иначе уже давным-давно бы нарушали.
«Ворскле», по сути, очки давным-давно уже не нужны. Как и «Олимпику», ведь задачу они давным-давно выполнили. Разве что «Карпаты» начнут всех обыгрывать», — считает Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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