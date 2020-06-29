Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ворскле очки давным-давно не нужны»

Полтавская команда выполнила свои задачи в чемпионате Украины, считает специалист

  • 29.06.2020 20:10
  • 2442 просмотра
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ворскле очки давным-давно не нужны»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о том, почему «Ворскла» после выхода в финал Кубка Украины не смогла обыграть «Олимпик» (0:0) в чемпионате.

«После выхода в финал Кубка усталость, скорее, эмоциональная. Хорошо, что нельзя было праздновать, иначе уже давным-давно бы нарушали.

«Ворскле», по сути, очки давным-давно уже не нужны. Как и «Олимпику», ведь задачу они давным-давно выполнили. Разве что «Карпаты» начнут всех обыгрывать», — считает Леоненко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(21 голос)

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Комментарии
    DK1961
    online
      DK1961, 29.06.2020 21:33
    -1
    Виктор Леоненко: мне закуска давным давно не нужна
    Ссылка
    ffff
      ffff, 29.06.2020 20:29
    0
    А Карпаты после всех "заманух" могут и выстрелить. И надо оставаться в "вышке".
    Ссылка
    ffff
      ffff, 29.06.2020 20:29
    0
    А Карпаты после всех "заманух" могут и выстрелить. И надо оставаться в "вышке".
    Ссылка
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