Президент Колоса: «Если есть шанс выйти в еврокубки, то почему нет»

Андрей Засуха надеется на шанс в Лиге Европы

  • 29.06.2020 20:03
  • 1861 просмотр
  • 2 комментария
Президент Колоса: «Если есть шанс выйти в еврокубки, то почему нет»
© koloskovalivka.com

Президент «Колоса» Андрей Засуха считает, что если у команды будет шанс побороться за выход в еврокубковый турнир, то нужно это делать уже сейчас.

«Имея все шансы побороться за еврокубки и даже выйти туда, то почему нет? У нас есть такая задача в этом сезоне», - сказал Засуха.

Ранее в «Колосе» рассказали о постройке нового стадиона, который должны открыть под старт нового сезона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 29.06.2020 21:59
    -2
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 29.06.2020 20:49
    +1
    Колос, 👌👍✋🇺🇦🏐
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 29.06.2020 20:49
    +1
    Колос, 👌👍✋🇺🇦🏐
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности