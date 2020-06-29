Президент Колоса: «Если есть шанс выйти в еврокубки, то почему нет»

Президент «Колоса» Андрей Засуха считает, что если у команды будет шанс побороться за выход в еврокубковый турнир, то нужно это делать уже сейчас.

«Имея все шансы побороться за еврокубки и даже выйти туда, то почему нет? У нас есть такая задача в этом сезоне», - сказал Засуха.

Ранее в «Колосе» рассказали о постройке нового стадиона, который должны открыть под старт нового сезона.