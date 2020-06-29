Колос хочет начать сезон 2020/21 на новом стадионе. Клуб назвал стоимость

Стоительство почти завершено

  • 29.06.2020 14:05
  • 2381 просмотр
  • 5 комментариев
Колос хочет начать сезон 2020/21 на новом стадионе. Клуб назвал стоимость
© koloskovalivka.com

Клуб УПЛ «Колос» планировал закончить строительство новой арены в июне, однако из-за коронавируса завершения работ отложили на 1,5-2 месяца.

Президент клуба Андрей Засуха заявил, что рассчитывает провести первый матч на новом стадионе уже на старте сезона 2020/21. Вместимость арены составляет 5 тысяч зрителей.

Стадион сможет принимать матчи квалификации еврокубков. Групповые этапы проводить будет нельзя из-за того, что поблизости нет международного аэропорта.

В клубе назвали полную стоимость возведения стадиона - 5 миллионов долларов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andre066
      Andre066, 29.06.2020 15:39
    0
    Хватит ныть,берегите, цените то что есть! И лучше поддержите Карпаты,а то лишь умеете закапывать и чужих и своих герои! Вы вообще пророчили Колосу судьбу Арсенал Киев. Ванги разумные нашлись. Вы не учли:
    Фастов, население 47 тысяч, расстояние 14 км
    Белая Церковь, население 203 тысячи, расстояние 25 км до ковалевки
    А вы хороните дальше не убитого медведя,просто смешно
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 29.06.2020 15:23
    +2
    От Коваливки до аэропорта "Жуляны" 66 км - это "поблизости нет международного аэропорта" ? Нужно, чтобы аэропорт сразу за стадионом был?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.06.2020 15:18
    +1
    Dell Dnieper, 29.06.2020 15:03
    Да, жаль если рассыпятся....Металург Дн, Арсенал, Черноморец, Металл, Днепр...Все может быть, сегодня Засухи есть, завтра нет...и усё...
    Пока не будет нормальных руководителей и нормальных болельщиков так и будет.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.06.2020 15:18
    +1
    И это очень хорошо! Это будет первый раз на моей памяти, когда словесные обещания подобного рода будут выполнены.
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 29.06.2020 15:03
    0
    Да, жаль если рассыпятся....Металург Дн, Арсенал, Черноморец, Металл, Днепр...Все может быть, сегодня Засухи есть, завтра нет...и усё...
    Ссылка
    ALM
    online
      ALM, 29.06.2020 15:23
    +2
    От Коваливки до аэропорта "Жуляны" 66 км - это "поблизости нет международного аэропорта" ? Нужно, чтобы аэропорт сразу за стадионом был?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.06.2020 15:18
    +1
    Dell Dnieper, 29.06.2020 15:03
    Да, жаль если рассыпятся....Металург Дн, Арсенал, Черноморец, Металл, Днепр...Все может быть, сегодня Засухи есть, завтра нет...и усё...
    Пока не будет нормальных руководителей и нормальных болельщиков так и будет.
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 29.06.2020 15:18
    +1
    И это очень хорошо! Это будет первый раз на моей памяти, когда словесные обещания подобного рода будут выполнены.
    Ссылка
    Andre066
      Andre066, 29.06.2020 15:39
    0
    Хватит ныть,берегите, цените то что есть! И лучше поддержите Карпаты,а то лишь умеете закапывать и чужих и своих герои! Вы вообще пророчили Колосу судьбу Арсенал Киев. Ванги разумные нашлись. Вы не учли:
    Фастов, население 47 тысяч, расстояние 14 км
    Белая Церковь, население 203 тысячи, расстояние 25 км до ковалевки
    А вы хороните дальше не убитого медведя,просто смешно
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 29.06.2020 15:03
    0
    Да, жаль если рассыпятся....Металург Дн, Арсенал, Черноморец, Металл, Днепр...Все может быть, сегодня Засухи есть, завтра нет...и усё...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности