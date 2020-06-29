Колос хочет начать сезон 2020/21 на новом стадионе. Клуб назвал стоимость

Клуб УПЛ «Колос» планировал закончить строительство новой арены в июне, однако из-за коронавируса завершения работ отложили на 1,5-2 месяца.

Президент клуба Андрей Засуха заявил, что рассчитывает провести первый матч на новом стадионе уже на старте сезона 2020/21. Вместимость арены составляет 5 тысяч зрителей.

Стадион сможет принимать матчи квалификации еврокубков. Групповые этапы проводить будет нельзя из-за того, что поблизости нет международного аэропорта.

В клубе назвали полную стоимость возведения стадиона - 5 миллионов долларов.