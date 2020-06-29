Колос хочет начать сезон 2020/21 на новом стадионе. Клуб назвал стоимость

Клуб УПЛ «Колос» планировал закончить строительство новой арены в июне, однако из-за коронавируса завершения работ отложили на 1,5-2 месяца.
Президент клуба Андрей Засуха заявил, что рассчитывает провести первый матч на новом стадионе уже на старте сезона 2020/21. Вместимость арены составляет 5 тысяч зрителей.
Стадион сможет принимать матчи квалификации еврокубков. Групповые этапы проводить будет нельзя из-за того, что поблизости нет международного аэропорта.
В клубе назвали полную стоимость возведения стадиона - 5 миллионов долларов.
Источник — Великий футбол
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Белая Церковь, население 203 тысячи, расстояние 25 км до ковалевки
А вы хороните дальше не убитого медведя,просто смешно
Фастов, население 47 тысяч, расстояние 14 км
Белая Церковь, население 203 тысячи, расстояние 25 км до ковалевки
А вы хороните дальше не убитого медведя,просто смешно
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