Павел ИСЕНКО: «Мой пример для подражания — Лунин»

16-летний голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко считает своим примером для подражания 21-летнего украинского вратаря Андрея Лунина, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу».
«Из украинских голкиперов мой пример для подражания — Андрей Лунин. В сборной Украины (U-17 — прим. ред.) у меня тренер Александр Петраков. Он много рассказывал о нем. Лунин очень много работает», — отметил Исенко.
В поединке 1/2 финала Кубка Украины против «Мариуполя» Исенко парировал три послематчевых пенальти, чем помог своей команде добиться победы.
Источник — Футбол 1/2/3
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