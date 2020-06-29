Павел ИСЕНКО: «Мой пример для подражания — Лунин»

Юный вратарь «Ворсклы» равняется на украинского голкипера «Реала»

  • 29.06.2020 19:25
  • 239 просмотров
  • 1 комментарий
Павел ИСЕНКО: «Мой пример для подражания — Лунин»
© ФК Ворскла. Павел Исенко

16-летний голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко считает своим примером для подражания 21-летнего украинского вратаря Андрея Лунина, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу».

«Из украинских голкиперов мой пример для подражания — Андрей Лунин. В сборной Украины (U-17 — прим. ред.) у меня тренер Александр Петраков. Он много рассказывал о нем. Лунин очень много работает», — отметил Исенко.

В поединке 1/2 финала Кубка Украины против «Мариуполя» Исенко парировал три послематчевых пенальти, чем помог своей команде добиться победы.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 19:51
    0
    респект пацану, подражать тому кто на пять лет всего старше тебя.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 29.06.2020 19:51
    0
    респект пацану, подражать тому кто на пять лет всего старше тебя.
    Ссылка
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