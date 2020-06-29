Динамо 9-й раз в УПЛ пропустило решающий мяч в компенсированное время

«Десна» впервые отобрала очки у киевлян в компенсированное время

  • 29.06.2020 18:18
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  • 2 комментария
Динамо 9-й раз в УПЛ пропустило решающий мяч в компенсированное время
© ФК Динамо

Гол 35-летнего защитника Андрея Гитченко на 90+1-й минуте принес победу «Десне» в матче с «Динамо». Киевляне 9-й раз в истории пропустили решающий мяч в компенсированное время встречи. Причем позже, чем с «Десной», они упускали ничью только в трех случаях.

Самые поздние решающие голы, пропущенные «Динамо» в УПЛ

Дата

Игрок

Клуб

Минута

Счет

03.11.2018

Виктор КОВАЛЕНКО

Шахтер

90+5’

1:2 (г)

15.10.2016

Евгений ХАЧЕРИДИ*

Черноморец

90+4’

1:1 (г)

13.09.2010

Желько ЛЮБЕНОВИЧ

Заря

90+3’

2:2 (г)

18.09.2016

Евгений ОПАНАСЕНКО

Заря

90+3’

0:1 (д)

22.07.2007

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал

90+2‘

2:2 (д)

09.07.2010

Александр МАНДЗЮК

Оболонь

90+2’

2:2 (г)

11.05.2019

СИЛАС

Заря

90+2’

1:1 (д)

21.05.2011

Игорь ТИЩЕНКО

Ильичевец

90+1’

2:3 (г)

28.08.2020

Андрей ГИТЧЕНКО

Десна

90+1’

2:3 (г)

* автогол.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 19:56
    0
    Forever_young_13, 29.06.2020 19:38
    Пора уже командам в основное время драть шубное болото.
    Хотя в добавленное время тоже ничего
    Почему у тебя флаг США? Ты же сам говорил, что в макеевке живешь
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 29.06.2020 19:38
    -2
    Пора уже командам в основное время драть шубное болото.
    Хотя в добавленное время тоже ничего
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 29.06.2020 19:56
    0
    Forever_young_13, 29.06.2020 19:38
    Пора уже командам в основное время драть шубное болото.
    Хотя в добавленное время тоже ничего
    Почему у тебя флаг США? Ты же сам говорил, что в макеевке живешь
    Ссылка
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