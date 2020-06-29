Динамо 9-й раз в УПЛ пропустило решающий мяч в компенсированное время

Гол 35-летнего защитника Андрея Гитченко на 90+1-й минуте принес победу «Десне» в матче с «Динамо». Киевляне 9-й раз в истории пропустили решающий мяч в компенсированное время встречи. Причем позже, чем с «Десной», они упускали ничью только в трех случаях.

Самые поздние решающие голы, пропущенные «Динамо» в УПЛ

Дата Игрок Клуб Минута Счет 03.11.2018 Виктор КОВАЛЕНКО Шахтер 90+5’ 1:2 (г) 15.10.2016 Евгений ХАЧЕРИДИ* Черноморец 90+4’ 1:1 (г) 13.09.2010 Желько ЛЮБЕНОВИЧ Заря 90+3’ 2:2 (г) 18.09.2016 Евгений ОПАНАСЕНКО Заря 90+3’ 0:1 (д) 22.07.2007 Евгений СЕЛЕЗНЕВ Арсенал 90+2‘ 2:2 (д) 09.07.2010 Александр МАНДЗЮК Оболонь 90+2’ 2:2 (г) 11.05.2019 СИЛАС Заря 90+2’ 1:1 (д) 21.05.2011 Игорь ТИЩЕНКО Ильичевец 90+1’ 2:3 (г) 28.08.2020 Андрей ГИТЧЕНКО Десна 90+1’ 2:3 (г)

* автогол.