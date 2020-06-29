Динамо 9-й раз в УПЛ пропустило решающий мяч в компенсированное время

Гол 35-летнего защитника Андрея Гитченко на 90+1-й минуте принес победу «Десне» в матче с «Динамо». Киевляне 9-й раз в истории пропустили решающий мяч в компенсированное время встречи. Причем позже, чем с «Десной», они упускали ничью только в трех случаях.
Самые поздние решающие голы, пропущенные «Динамо» в УПЛ
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
03.11.2018
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
Шахтер
|
90+5’
|
1:2 (г)
|
15.10.2016
|
Евгений ХАЧЕРИДИ*
|
Черноморец
|
90+4’
|
1:1 (г)
|
13.09.2010
|
Желько ЛЮБЕНОВИЧ
|
Заря
|
90+3’
|
2:2 (г)
|
18.09.2016
|
Евгений ОПАНАСЕНКО
|
Заря
|
90+3’
|
0:1 (д)
|
22.07.2007
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал
|
90+2‘
|
2:2 (д)
|
09.07.2010
|
Александр МАНДЗЮК
|
Оболонь
|
90+2’
|
2:2 (г)
|
11.05.2019
|
СИЛАС
|
Заря
|
90+2’
|
1:1 (д)
|
21.05.2011
|
Игорь ТИЩЕНКО
|
Ильичевец
|
90+1’
|
2:3 (г)
|
28.08.2020
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Десна
|
90+1’
|
2:3 (г)
* автогол.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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Хотя в добавленное время тоже ничего
Хотя в добавленное время тоже ничего
Хотя в добавленное время тоже ничего
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