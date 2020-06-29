Исполнительный директор Карпат: «У клуба буквально нет ресурсов»

Ростислав Ящишин прокомментировал ситуацию в клубе

  • 29.06.2020 15:23
  • 520 просмотров
  • 4 комментария
Исполнительный директор Карпат: «У клуба буквально нет ресурсов»
© fckarpaty.com

Исполнительный директор «Карпат» Ростислав Ящишин прокомментировал финансовую ситуацию в клубе. «Карпаты» не поедут на матч очередного тура УПЛ и могут сняться с сезона из-за отсутствия денег.

«Олег Смалийчук длительное время находился в Киеве и пытался встретиться с представителями и владельцами компании «Крисал Холдингс», чтобы выкупить их долю клуба или договориться о совместном финансировании. Насколько мне известно, встреча не состоялась. Также вторая сторона никак не реагировала на официальные письма от Олега Смалийчука с идентичными предложениями».

«Не секрет, что у клуба были длительные финансовые трудности, мы год выживали без финансирования. Сейчас у «Карпат» буквально нет собственных ресурсов и резервов для продолжения жизнедеятельности, все возможные варианты исчерпаны. Необходима солидная дотация, ведь карантинные форс-мажоры никоим образом нельзя было предусмотреть при формировании и так урезанного и скромного бюджета».

«После смены собственника компании «Мендил Лимитед», Олег Смалийчук прилетел во Львов и оперативно закрыл ряд проблемных вопросов. Сейчас долгов перед командой нет, более того, игроки получили материальное поощрение за проявленный характер во львовском дерби. Однако после отсутствия диалога с компанией «Крисал Холдингс», Олег Смалийчук сообщил мне, что имеет возможность финансировать клуб на свои 50%, поскольку является простым бизнесменом, а не олигархом».

«Соответственно, пока у нас нет возможности выехать на игру в Мариуполь. Очень надеюсь, что представители «Крисал Холдингс», наконец, обратят внимание на нашу проблему и вступят в конструктивный переговорный процесс», - сказал Ящишин.

СМИ сообщают, что 50% клуба владеет Игорь Коломойский, который потерял интерес к футболу.

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Источник — ФК Карпаты

(2 голоса)

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Комментарии
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.06.2020 15:46
    0
    Наскільки мені відомо, зустріч не відбулася. Також друга сторона жодним чином не реагувала на офіційні листи від Олега Смалійчука з ідентичними пропозиціями.
    ----------
    А шо щ себе ця залу.....па співаючо - лиса думає?!
    Хто цей раг....уль такий щоб з ним уважаємиє люді типу Ігоря Валєрича зустрічались?! Опустись на землю, співаюча залупа!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.06.2020 15:41
    -1
    waw, 29.06.2020 15:38
    хоче купити 50% акцій клубу,а відправити команду на гру нема грошей,досить кидати заяви,беня,дим,апельсин,ящишин добре поживляться на ліквідації
    Похоронили клуб ці всі дєятєлі!
    Нехай тепер співають в п'яному угарі... Завжди вірні!
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.06.2020 15:39
    -1
    Поки смоктали морозиво ЛІМО, гроші були... Але ж ви , вівці, неблагодарні!
    Докерувались ніщєброди...
    Ссылка
    waw
      waw, 29.06.2020 15:38
    0
    хоче купити 50% акцій клубу,а відправити команду на гру нема грошей,досить кидати заяви,беня,дим,апельсин,ящишин добре поживляться на ліквідації
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 29.06.2020 15:46
    0
    Наскільки мені відомо, зустріч не відбулася. Також друга сторона жодним чином не реагувала на офіційні листи від Олега Смалійчука з ідентичними пропозиціями.
    ----------
    А шо щ себе ця залу.....па співаючо - лиса думає?!
    Хто цей раг....уль такий щоб з ним уважаємиє люді типу Ігоря Валєрича зустрічались?! Опустись на землю, співаюча залупа!
    Ссылка
    waw
      waw, 29.06.2020 15:38
    0
    хоче купити 50% акцій клубу,а відправити команду на гру нема грошей,досить кидати заяви,беня,дим,апельсин,ящишин добре поживляться на ліквідації
    Ссылка
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