Уотфорд – Саутгемптон – 1:3. Дубль Ингса. Видео голов и обзор матча

В матче 32-го тура Английской Премьер-лиги «Саутгемптон» в гостях переиграл «Уотфорд».
Дубль в составе команды победителей сделал Дэнни Ингс.
Смотрите видео голов и обзор матча «Уотфорд» – «Саутгемптон» – 1:3.
Лучшие моменты матча Уотфорд - Саутгемптон
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Уорд-Проуз (Саутгемптон).
|80'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Ян Беднарек (Саутгемптон).
|70'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
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Источник — YouTube
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