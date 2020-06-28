32-й тур
Уотфорд
1:3
Саутгемптон
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Есть претендент на вылет. Уотфорд дома уступил Саутгемптону в АПЛ

Дубль сделал Дэнни Ингс в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги

  • 28.06.2020 20:49
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Есть претендент на вылет. Уотфорд дома уступил Саутгемптону в АПЛ
© Twitter. Дэнни Ингс

28 июня состоялся один матч 32-го тура Английской Премьер-лиги. «Уотфорд» дома уступил «Саутгемптону» (1:3) и остается одним из кандидатов на вылет. Дубль у победителей сделал Дэнни Ингс.

Досрочно чемпионом АПЛ стал «Ливерпуль» (86 очков), за ним идут «Манчестер Сити» (63), «Лестер» (55), «Челси» (54), «Вулверхэмптон» (52), «Манчестер Юнайтед» (49), «Тоттенхэм» (45), «Шеффилд Юнайтед» (44) и «Арсенал» (43).

АПЛ. 32-й тур.

«Уотфорд» – «Саутгемптон» – 1:3

Голы: Ингс, 16 (0:1). Ингс, 70 (0:2). Беднарек, 79, автогол (1:2). Уорд-Проуз, 82 (1:3).

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Кико Фемения (Пуссетто, 79), Доусон, Масина (Холевас, 74), Капуэ, Перейра (Жоау Педру, 74), Дукуре, Хьюз (Уэлбек, 73), Дини, Сарр.

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Смоллбоун (Армстронг, 65), Лонг (Адамс, 75), Редмонд, Ингс.

Предупреждения: Доусон, 32. Дукуре, 90+5. Каткарт, 90+6.

Судья: Оливер (Англия).

Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Николай Степанюк, Sport.ua

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