Лестер – Челси – 0:1. Баркли решил исход игры. Видео гола и обзор матча

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» в гостях переиграл «Лестер».
Единственный гол в матче забил Росс Баркли, ему ассистировал Виллиан, экс-игрок «Шахтера».
Смотрите видео голов и обзор матча «Лестер» – «Челси» – 0:1.
Лучшие моменты матча Лестер Сити - Челси
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
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Источник — YouTube
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