Лестер Сити
0:1
Челси
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лестер – Челси – 0:1. Баркли решил исход игры. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Англии

  • 29.06.2020 13:59
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Лестер – Челси – 0:1. Баркли решил исход игры. Видео гола и обзор матча
© Twitter. Росс Баркли

В матче 1/4 финала Кубка Англии «Челси» в гостях переиграл «Лестер».

Единственный гол в матче забил Росс Баркли, ему ассистировал Виллиан, экс-игрок «Шахтера».

Смотрите видео голов и обзор матча «Лестер» – «Челси» – 0:1.

Лучшие моменты матча Лестер Сити - Челси
63' ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
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Источник — YouTube

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