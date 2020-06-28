Лестер Сити
0:1
Челси
28.06.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Челси вышел в полуфинал Кубка Англии, переиграв Лестер за счет гола Баркли

Голевую передачу отдал экс-футболиста «Шахтера» Виллиан

  • 28.06.2020 20:05
  • 361 просмотр
  • 0 комментариев
Челси вышел в полуфинал Кубка Англии, переиграв Лестер за счет гола Баркли
© Twitter. Росс Баркли

Сегодня, 28 июня, проходят матчи 1/4 финала Кубка Англии. «Челси» вышел в полуфинал престижного турнира, переиграв «Лестер» с минимальным счетом (1:0).

Единственный гол в матче забил Росс Баркли, ему ассистировал Виллиан, экс-футболиста «Шахтера».

Кубок Англии по футболу

1/4 финала, 28 июня

«Лестер» – «Челси» – 0:1

Гол: Баркли, 63.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Прат (Олбрайтон, 57), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Варди, Перес (Чудхури, 57).

«Челси»: Кабальеро, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Канте, Маунт (Баркли, 46), Гилмор (Ковачич, 46), Виллиан (Педро, 78), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Абрахам.

Предупреждение: Чаглар Сеюнджю, 23.

Судья: Дин (Англия).

Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Лучшие моменты матча Лестер Сити - Челси
63' ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности