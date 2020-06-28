Челси вышел в полуфинал Кубка Англии, переиграв Лестер за счет гола Баркли

Сегодня, 28 июня, проходят матчи 1/4 финала Кубка Англии. «Челси» вышел в полуфинал престижного турнира, переиграв «Лестер» с минимальным счетом (1:0).
Единственный гол в матче забил Росс Баркли, ему ассистировал Виллиан, экс-футболиста «Шахтера».
Кубок Англии по футболу
1/4 финала, 28 июня
«Лестер» – «Челси» – 0:1
Гол: Баркли, 63.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Джастин, Прат (Олбрайтон, 57), Тилеманс, Ндиди, Барнс (Грэй, 76), Варди, Перес (Чудхури, 57).
«Челси»: Кабальеро, Зума, Рюдигер, Эмерсон, Джеймс (Аспиликуэта, 46), Канте, Маунт (Баркли, 46), Гилмор (Ковачич, 46), Виллиан (Педро, 78), Пулишич (Лофтус-Чик, 72), Абрахам.
Предупреждение: Чаглар Сеюнджю, 23.
Судья: Дин (Англия).
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Росс Бэркли (Челси).
Источник — Sport.ua
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