Символическая сборная 28-го тура УПЛ

Sport.ua представляет символическую сборную 28-го тура УПЛ.

Вратарь:

Евгений Гальчук («Мариуполь»). В первом тайме матча против «Днепра-1» «Мариуполь» серьезно превосходил соперника. Но все изменилось после 65-й минуты, когда за фол последней надежды был удален Муравский. Гальчук пенальти не взял, но в оставшееся время несколько раз серьезно выручил свою команду, чем помог «Мариуполю» добиться победы со счетом 2:1.

Защитники:

Владимир Адамюк («Днепр-1»). Несмотря на то, что Адамюк играл на позиции правого защитника, он был, пожалуй, самым активным игроком «Днепра-1» в атаке. И отдавал передачи, и бил сам… Чтобы отметиться результативными действиями, игроку не хватило лишь толики удачи.

Йоэль Абу-Ханна («Заря»). Сыграть на ноль с «Шахтером», пусть и совершенно немотивированным, не так уж просто. Но «Заре» удалось взять важное очко не в последнюю очередь благодаря уверенной игре центрального защитника.

Андрей Гитченко («Десна»). Защитник черниговского клуба на совесть отпахал весь матч с «Динамо» и в конце встречи был щедро вознагражден судьбой. Уже в добавленное арбитром время Гитченко удался классный удар головой, мяч по дуге перелетел Бущана и оказался в сетке, а «Десна» получила возможность отпраздновать победу со счетом 3:2.

Джойским Дава («Мариуполь»). 24-летний камерунский футболист продолжает улучшать свою игру. Да, само собой, Дава не идеален и тоже допускает ошибки, но всегда играет с желанием и бьется до последнего. До удаления Муравского у «Днепра-1» был всего один стоящий внимания момент.

Полузащитники:

Егор Картушов. («Десна»). Провел хороший матч против «Динамо», забив гол на 12-й минуте встречи, чем помог своей команде выиграть со счетом 3:2.

Владислав Кочергин («Заря»). Очень старался обострять игру в поединке с «Шахтером», отметился несколькими опасными ударами и передачами, в целом, сыграл очень достойно.

Евгений Смирный («Колос»). Провел качественный матч с «Александрией», где отметился результативной передачей на Лысенко, забившего победный гол.

Евгений Коноплянка («Шахтер»). Выйдя в стартовом составе «горняков», Коноплянка был очень активен и полезен для своей команды. Коноплянка и бил сам, и раздавал передачи, но «Шахтер» так и не смог поразить ворота «Зари».

Нападающие:

Алексей Кащук («Мариуполь»). Отметился победным голом в ворота «Днепра-1», забив дальним ударом. Конечно, есть немало вопросов и к голкиперу «Днепра-1» Юрчуку, но все-таки победный удар Кащуку удался на славу.

Владимир Лысенко («Колос»). Опытный 32-летний Лысенко никогда не отличался сверхвысокой результативность, но в матче с «Александрией» он отметился важнейшим дублем, который принес его команде победу со счетом 2:1. К слову, для того, чтобы забить два мяча, Лысенко понадобилось всего 9 минут.