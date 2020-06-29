Металлург – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 29-го июня, состоится очередной матч Первой лиги Украины, в котором «Металлург» примет «Агробизнес».
Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене». Прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по киевскому времени.
Лучшие моменты матча ГФК Металлург - Агробизнес
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Козьбан (Агробизнес).
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эдуард Сарапий (ГФК Металлург).
|48'
|ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
|43'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Когут (Агробизнес).
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Источник — ФК Металлург Запорожье
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