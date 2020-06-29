21-й тур
ГФК Металлург
1:3
Агробизнес
29.06.2020, FT

Металлург – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 21-го тура Первой лиги состоится в понедельник в 18:00

  • 29.06.2020 17:58
  • 1679 просмотров
  • 2 комментария
Металлург – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Агробизнес

В понедельник, 29-го июня, состоится очередной матч Первой лиги Украины, в котором «Металлург» примет «Агробизнес».

Поединок пройдет в Запорожье на «Славутич-Арене». Прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по киевскому времени.

Лучшие моменты матча ГФК Металлург - Агробизнес
57' ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Козьбан (Агробизнес).
49' ГОЛ ! С пенальти забил Эдуард Сарапий (ГФК Металлург).
48' ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Агробизнес).
43' ГОЛ ! Мяч забил Иван Когут (Агробизнес).
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Источник — ФК Металлург Запорожье

(3 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 18:48
    0
    Ни скоростей, ни азарта. И вдруг из ни хрена гол в раздевалку, как и в Харькове.
    Дрова...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 18:09
    0
    Есть старые счёты...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 18:48
    0
    Ни скоростей, ни азарта. И вдруг из ни хрена гол в раздевалку, как и в Харькове.
    Дрова...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 29.06.2020 18:09
    0
    Есть старые счёты...
    Ссылка
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