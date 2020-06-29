Черкащина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 29-го июня, состоится очередной матч Первой лиги Украины, в котором «Металлист 1925» отправится в гости к «Черкащине».
Поединок пройдет в Счастливом на «Арсенал-Арене». Прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по киевскому времени.
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Источник — ФК Черкащина
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