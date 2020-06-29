21-й тур
ОПФК Черкащина
:
Металлист 1925
29.06.2020 18:00

Черкащина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок 21-го тура Первой лиги состоится в понедельник в 18:00

  • 29.06.2020 13:18
  • 365 просмотров
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Черкащина – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Металлист 1925

В понедельник, 29-го июня, состоится очередной матч Первой лиги Украины, в котором «Металлист 1925» отправится в гости к «Черкащине».

Поединок пройдет в Счастливом на «Арсенал-Арене». Прямая трансляция встречи начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Источник — ФК Черкащина

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