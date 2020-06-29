ЗАВАЦКАЯ: «Готовлюсь к тестам на коронавирус больше, чем к самому US Open»

Украинская теннисистка очень хочет выступить на турнире в Нью-Йорке

  • 29.06.2020 10:30
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ЗАВАЦКАЯ: «Готовлюсь к тестам на коронавирус больше, чем к самому US Open»
© Инстаграм Катарины Завацкой

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала свое участие на соревнованиях в США в этом году.

«Конечно, я планирую ехать в США, я изначально хотела ехать, как только начнутся турниры. Есть какой-то риск из-за путешествий, есть неудобства из-за постоянных тестов и условий, когда ты не сможешь покидать отель. Но это же не навсегда.

Я боюсь всяких бактерий, стараюсь уберечься. Сейчас уже легче, все ходят в масках, моют руки. Раньше эти правила (гигиены) тоже были, но так четко мы их не соблюдали. Мой тренер по ОФП вроде как заразился (3 месяца назад) и ему до сих пор не очень хорошо. Я делала один раз тест на коронавирус в Каннах, Боже, это был просто ужас. Если бы мне сказали до этого, что я буду делать этот тест, мне надо было бы 10 минут, чтобы ментально настроиться. Очень неприятное дело. Я прям очень готовлюсь к тестам в Нью-Йорке, больше, чем к турниру (смеется)», – сказала Завацкая.

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Источник — Большой теннис Украины

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