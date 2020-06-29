Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Планирую ехать на американскую серию турниров»

Украинская теннисистка Катарина Завацкая подтвердила свое намерение играть на Открытом чемпионате США, а также поделилась мыслями о проведении турниров без зрителей.

«Планирую ехать на американскую серию турниров. Я изначально хотела ехать, как только начнутся турниры, для меня это важно. Конечно есть какой-то риск, путешествия, какие-то неудобства, берут эти тесты постоянно. Ты в таком режиме, что можешь оставаться только в отеле и делать то, что тебе говорят. Но это же не навсегда. Тем более это Большой шлем – US Open. Поэтому оно того стоит, и я туда планирую поехать.

Матчи без зрителей? Интересно, как это будет. Я сейчас играла очень маленький турнир без зрителей. Все равно ощущаешь себя по-другому, чем на большом турнире. Да, немного пустовато внутри. Нет таких сильных эмоций, как тогда, когда есть зрители. Не знаю, почему так, это ведь незнакомые тебе люди, но все же ты играешь для кого-то. В первую очередь для себя, но и для кого-то тоже. Мне очень интересно, как это будет на US Open, потому что это такой большой турнир и не будет зрителей... Это очень сложно представить. Для топ-игроков это будет тоже очень сложно, ведь они играют на больших кортах, это их поддержка», – сказала Завацкая в интервью проекту «Теннис о теннисе».

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