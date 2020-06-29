Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Если Шарана снимут, трагедией для команды это не станет»

Специалист считает, что у «Александрии» в этом сезоне более сильные конкуренты

  • 29.06.2020 09:13
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Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Если Шарана снимут, трагедией для команды это не станет»
© ФК Арсенал-Киев. Вячеслав Грозный

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный поделился мыслями о возможном увольнении главного тренера «Александрии» Владимира Шарана после поражения «Колосу» (1:2).

«В «Александрии» привыкли к ежегодным успехам и участию команды в еврокубках. Шаран успешно трудился, но в этом сезоне все стало сложнее… У «Александрии», которая недобрала много своих очков, появились серьезные конкуренты — «Заря» и «Десна». Точнее, «Заря» осталась в конкурентах, успешно сменив тренера, а вот «Десна» решила выбить «Александрию» из медальной обоймы. Если Шарана снимут, трагедией для команды это не станет, но тренеру, считаю, нужно дать возможность спокойно исправить ситуацию. А эти слухи…

Представьте только, как сейчас работается Александру Бабичу, на место которого уже даже кандидаты начали появляться! Против «Колоса», замечу, всем непросто играть. В этой команде есть опытные Богданов и Лысенко, другие хорошие игроки. Кстати, «Колос» также хочет потеснить «Александрию», так что ей нельзя расслабляться, как и «Заре» с «Динамо».

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Источник — zbirna.com

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