Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Для чемпионства Заре нужно увеличивать бюджет»

Эксперт рассказал, чего не хватает луганчанам в борьбе за золотые медали

  • 29.06.2020 04:40
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Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Для чемпионства Заре нужно увеличивать бюджет»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт телеканалов «Футбол 1/2/3» Михаил Метревели высказался об игре «Шахтер» - «Заря» (0:0). Кроме того, эксперт отметил Виктора Скрипника, который за год вывел «Зарю» на новый уровень.

«Главное достижение Скрипника - он на фоне живых Динамо и Шахтера создал команду, которая доминирует на поле во всех матчах без исключения. Если у Зари будет выше кадровый потенциал, то мы увидим реального претендента на золотые медали. Но бюджет нужно увеличивать», - считает Метревели.

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Источник — Футбол 1/2/3

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