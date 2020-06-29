Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Для чемпионства Заре нужно увеличивать бюджет»

Эксперт телеканалов «Футбол 1/2/3» Михаил Метревели высказался об игре «Шахтер» - «Заря» (0:0). Кроме того, эксперт отметил Виктора Скрипника, который за год вывел «Зарю» на новый уровень.

«Главное достижение Скрипника - он на фоне живых Динамо и Шахтера создал команду, которая доминирует на поле во всех матчах без исключения. Если у Зари будет выше кадровый потенциал, то мы увидим реального претендента на золотые медали. Но бюджет нужно увеличивать», - считает Метревели.