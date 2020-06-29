Хавбек Олимпика: «Нам не хватило агрессии в атаке»

Андрей Кравчук – о ничьей с «Ворсклой»

  • 29.06.2020 04:21
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Хавбек Олимпика: «Нам не хватило агрессии в атаке»
© ФК Олимпик Донецк. Андрей Кравчук

Хавбек донецкого «Олимпика» Андрей Кравчук прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (0:0) в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги.

«Нам не хватило агрессии в атаке. Этим и отличаются большие мастера от обычных футболистов: они умеют выжимать максимум из эпизодов, реализовывать свои моменты. Нам не хватило одного завершающего удара. В остальном, все было здорово, игра нам давалась.

Момент в первом тайме – грубый фол на Цымбалюке. Это чистая вторая желтая карточка! Такие моменты арбитр обязан трактовать правильно! Все же играть в большинстве целый тайм – это значительное преимущество. У нас бы было еще больше шансов.

Тренерский штаб дал нам установку быстро двигать мяч, переводить игру с фланга на фланг, искать свободные зоны и врываться в штрафную соперника, чтобы там всегда было, минимум, три наших игрока при атаке. Это бы дало нам возможность создавать моменты. Так и случилось, мы создали достаточно голевых возможностей, но не смогли дожать. Еще бы 2-3 минуты и, думаю, мы бы забили. Не повезло», - сказал Балашов.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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