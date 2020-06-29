ШЕВЧУК: «Каждый игрок должен доказать Каштру, что нужен Шахтеру»

Экс-игрок «Шахтера» – о конкуренции в донецком клубе

  • 29.06.2020 04:03
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ШЕВЧУК: «Каждый игрок должен доказать Каштру, что нужен Шахтеру»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Эксперт программы «Великий Футбол» Вячеслав Шевчук высказался об игре «Шахтер» - «Заря» (0:0). Бывший игрок «Шахтера» считает, что каждый молодой футболист обязан выкладываться на все сто, чтобы завоевать место в стартовом составе.

«Шахтер уже чемпион, но в любом случае должна быть мотивация. Каштру дал шанс игрокам, которые на поле проводили меньше времени. В любом случае им нужно доказывать, чтобы стать игроками стартового состава. 

У Шахтера очень большой состав. Там порядка 30-40 игроков, поэтому каждый игрок должен выйти и доказать Каштру, что нужен этой команде», - рассказал Шевчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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