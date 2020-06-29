ЛЕОНЕНКО: «Игроки сами понимают, что не все заслуживают быть в Динамо»

Эксперт телеканалов «Футбол 1/2/3» Виктор Леоненко высказался о поражении «Динамо» в матче с «Десной» (2:3) в рамках центрального поединка 28 тура чемпионата Украины.
«Динамо само себя уже ругает. Нет смысла критиковать. Надеюсь, игроки сами понимают, что не все заслуживают быть в Динамо. Не то, чтобы играть, а просто быть», - считает Леоненко.
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Источник — Футбол 1/2/3
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