ЛЕОНЕНКО: «Игроки сами понимают, что не все заслуживают быть в Динамо»

Эксперт телеканалов «Футбол 1/2/3» Виктор Леоненко высказался о поражении «Динамо» в матче с «Десной» (2:3) в рамках центрального поединка 28 тура чемпионата Украины.

«Динамо само себя уже ругает. Нет смысла критиковать. Надеюсь, игроки сами понимают, что не все заслуживают быть в Динамо. Не то, чтобы играть, а просто быть», - считает Леоненко.