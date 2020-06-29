Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Десна заслуживает аплодисментов за победу над Динамо»

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели высказался о поражении «Динамо» в матче с «Десной» (2:3) в рамках центрального поединка 28 тура чемпионата Украины.

«Сначала Динамо дало хороший нокаут Десне, забив быстрый гол. Возможно, это немного спутало карты. Киевляне не ожидали, что Десна так быстро придет в себя, и начнет в своем фирменном стиле выбегать вперед, контратаковать, создавать голевые моменты.

Какой-то отрезок времени в первом тайме Десна доминировала, что не характерно этой команде в игре против лидеров. Десна заслуживает аплодисментов. Они сыграли очень здорово и до конца верили в победу», - сказал Метревели.