Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Десна заслуживает аплодисментов за победу над Динамо»

Эксперту понравилось, что черниговцы проявили волю к победе

  • 29.06.2020 01:19
  • 311 просмотров
  • 1 комментарий
Михаил МЕТРЕВЕЛИ: «Десна заслуживает аплодисментов за победу над Динамо»
© Футбол 1/2/3. Михаил Метревели

Эксперт программы «Великий Футбол» Михаил Метревели высказался о поражении «Динамо» в матче с «Десной» (2:3) в рамках центрального поединка 28 тура чемпионата Украины.

«Сначала Динамо дало хороший нокаут Десне, забив быстрый гол. Возможно, это немного спутало карты. Киевляне не ожидали, что Десна так быстро придет в себя, и начнет в своем фирменном стиле выбегать вперед, контратаковать, создавать голевые моменты. 

Какой-то отрезок времени в первом тайме Десна доминировала, что не характерно этой команде в игре против лидеров. Десна заслуживает аплодисментов. Они сыграли очень здорово и до конца верили в победу», - сказал Метревели.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    SportsMan
    online
      SportsMan, 29.06.2020 04:36
    0
    А Заре он аплодировал после победы над Шахтером? В двух последних встречах между ними Шахтер набрал всего одно очко.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 29.06.2020 04:36
    0
    А Заре он аплодировал после победы над Шахтером? В двух последних встречах между ними Шахтер набрал всего одно очко.
    Ссылка
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