Беньямин ВЕРБИЧ: «Обидно пропускать гол на последних минутах»

Словенский вингер «Динамо» дал экспресс-комментарий после матча с «Десной»

  • 29.06.2020 00:29
  • 314 просмотров
  • 0 комментариев
Беньямин ВЕРБИЧ: «Обидно пропускать гол на последних минутах»
© ФК Динамо Киев. Беньямин Вербич

Словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич дал экспресс-комментарий после матча 28-го тура с «Десной» в Чернигове (2:3).

«Очень обидно пропустить гол на последних минутах. Всего за три минуты до этого мы сравняли счет, забив второй мяч. У нас был еще один момент, чтобы забить победный мяч.

Но затем «Десна» заработала угловой, и мы снова пропустили. Нам нужно проанализировать ошибки, понять, в чем их причины, и к следующей игре их исправить.

Виктор Цыганков? Витя – настоящий лидер, капитан. Он нам очень нужен. Я рад, что он вернулся после травмы. Он – очень хороший футболист, который обязательно поможет команде в решающих матчах сезона».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности