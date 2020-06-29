Беньямин ВЕРБИЧ: «Обидно пропускать гол на последних минутах»

Словенский вингер «Динамо» Беньямин Вербич дал экспресс-комментарий после матча 28-го тура с «Десной» в Чернигове (2:3).

«Очень обидно пропустить гол на последних минутах. Всего за три минуты до этого мы сравняли счет, забив второй мяч. У нас был еще один момент, чтобы забить победный мяч.

Но затем «Десна» заработала угловой, и мы снова пропустили. Нам нужно проанализировать ошибки, понять, в чем их причины, и к следующей игре их исправить.

Виктор Цыганков? Витя – настоящий лидер, капитан. Он нам очень нужен. Я рад, что он вернулся после травмы. Он – очень хороший футболист, который обязательно поможет команде в решающих матчах сезона».