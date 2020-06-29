КЛИМОВСКИЙ: «У Цымбалюка очень серьезная травма. Нога хрустнула»

Исполняющий обязанности главного тренера «Олимпика» Игорь Климовский прокомментировал исход матча 28-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:0):

«Мы неплохо играли. Создавали моменты. У нашей команды не хватает агрессии, решительности в атаке. Это очень важный компонент. Ворваться в штрафную и забить гол! Очень хотелось выиграть сегодня.

В целом мы контролировали игру. Был отрезок в начале второго тайма, когда соперник завладел преимуществом, но мы освежили игру, проведя ряд замен, и вновь перехватили инициативу. Мы знали, что Ворскла сыграла на неделе 120 минут против Мариуполя, и было видно, что в конце они подсели, им было очень тяжело. Нам не удалось воспользоваться этим.

У Евгения Цымбалюка очень серьезная травма. Нога хрустнула. Скорее всего, это перелом. Удивительно, как судья мог не отреагировать на этот эпизод. Это вторая желтая карточка для игрока соперника – удаление… К судье у меня очень большие претензии! Он принял ряд странных решений, часто передергивал игру. Хотелось бы видеть более качественную работу от арбитров.

Надо похвалить нашу оборону. В защите мы сыграли очень надежно».