ВИДЕО. Гитченко фантастическим ударом головой похоронил усилия Динамо

В воскресенье, 28 июня, состоялся матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимала «Динамо» (3:2).
На 90+2 минуте команда из Чернигова преподнесла сюрприз киевлянам. После подачи с углового от Левана Арвеладзе защитник Андрей Гитченко фантастическим ударом головой похоронил усилия «Динамо» и принес победу черниговской команде.
ГОЛ! 3:2. Гитченко, 90+2 мин.
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Источник — ТСН
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