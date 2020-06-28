ВИДЕО. Гитченко фантастическим ударом головой похоронил усилия Динамо

«Десна» преподнесла сюрприз киевлянам в концовке поединка в Чернигове

  • 28.06.2020 21:42
  • 1276 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Гитченко фантастическим ударом головой похоронил усилия Динамо
© УНИАН

В воскресенье, 28 июня, состоялся матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимала «Динамо» (3:2).

На 90+2 минуте команда из Чернигова преподнесла сюрприз киевлянам. После подачи с углового от Левана Арвеладзе защитник Андрей Гитченко фантастическим ударом головой похоронил усилия «Динамо» и принес победу черниговской команде.

ГОЛ! 3:2. Гитченко, 90+2 мин.

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Источник — ТСН

(5 голосов)

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Комментарии
    Omen
    online
      Omen, 28.06.2020 22:00
    0
    Красавец, наш игрок бывший, это радует вдвойне)
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 28.06.2020 21:45
    +1
    Красивый гол!
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 28.06.2020 21:45
    +1
    Красивый гол!
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 28.06.2020 22:00
    0
    Красавец, наш игрок бывший, это радует вдвойне)
    Ссылка
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