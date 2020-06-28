ВИДЕО. Монзуль воспользовалась VAR, и пенальти в ворота Динамо не назначила

В воскресенье, 28 июня, проходит матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимает «Динамо».
На 7-й минуте матча судья Екатерина Монзуль воспользовалась помощью VAR, но пенальти в ворота «Динамо» не назначила.
ВИДЕО. Просмотр VAR: Фол Андриевского на Картушове зафиксирован не был.
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Источник — ТСН
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