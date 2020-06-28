ВИДЕО. Монзуль воспользовалась VAR, и пенальти в ворота Динамо не назначила

Интересный эпизод возник на 7-й минуте матча «Десны» с киевлянами

  • 28.06.2020 21:01
  • 3109 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Монзуль воспользовалась VAR, и пенальти в ворота Динамо не назначила
© УНИАН

В воскресенье, 28 июня, проходит матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимает «Динамо».

На 7-й минуте матча судья Екатерина Монзуль воспользовалась помощью VAR, но пенальти в ворота «Динамо» не назначила.

ВИДЕО. Просмотр VAR: Фол Андриевского на Картушове зафиксирован не был.

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Источник — ТСН

(1 голос)

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Комментарии
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 28.06.2020 22:03
    0
    пройдёт ли хоть один тур без вар с пенальти
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.06.2020 21:30
    +3
    А пенальті там був!Гравець Динамо вдарив ззаду по ногам а не по м*ячу.Тож якщо пенальті Монзуль не поставила,то у кутового так не мало би бути!
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 28.06.2020 21:08
    -6
    Пыд сраку гнати Катю
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 28.06.2020 21:30
    +3
    А пенальті там був!Гравець Динамо вдарив ззаду по ногам а не по м*ячу.Тож якщо пенальті Монзуль не поставила,то у кутового так не мало би бути!
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 28.06.2020 22:03
    0
    пройдёт ли хоть один тур без вар с пенальти
    Ссылка
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