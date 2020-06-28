ВИДЕО. Картушов сравнял счет для Десны в игре против Динамо

В воскресенье, 28 июня, проходит матч 28-го тура УПЛ, в котором «Десна» принимает «Динамо».
Проигрывая, хозяева поля выравняли ситуацию на 12-й минуте поединка. Егор Картушов сравнял счет (1:1).
ГОЛ! 1:1. Картушов, 12 мин.
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Источник — ТСН
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